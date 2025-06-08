Frig Vadisi’nde dinamit patlatıldığı iddialarına Vali Yiğitbaşı açıklık getirdi: "Olay 2016 yılında doğal sebeplere bağlı bir göçük sonucu olmuştur"
3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Frig Vadisi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.
Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi halinde gelen Frig Vadisi bu yılda ziyaretçilerin gözdesi oldu. Vadinin Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü sınırları içerisinde kalan bölümündeki birbirinden eşsiz tarihi yapılır ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Genelde şehir dışından geldikleri öğrenilen ziyaretçiler yapıların içerisine girerek bol bol fotoğraf çektirdi.
Kaynak: İHA