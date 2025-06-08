3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Frig Vadisi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi halinde gelen Frig Vadisi bu yılda ziyaretçilerin gözdesi oldu. Vadinin Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü sınırları içerisinde kalan bölümündeki birbirinden eşsiz tarihi yapılır ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Genelde şehir dışından geldikleri öğrenilen ziyaretçiler yapıların içerisine girerek bol bol fotoğraf çektirdi.