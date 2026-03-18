Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir tören düzenlendi.

Şuhut Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törende, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından program, Şuhut Şehitliği'nde devam etti. Protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi.

Katılımcılar, Çanakkale ruhunun milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladılar.