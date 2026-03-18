Bolu'da Ramazan ayı nedeniyle kapalı olan alkollü mekana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle bölgeye gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, bir süre üst sokakta bekledi. Şüphelilerden biri motosikletin başında beklerken, diğeri kapalı olan iş yerinin önüne gelerek tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda camların kırıldığı belirlenirken, olay yerinde 7 boş mermi kovanı bulundu.

Kimliği belirsiz şüphelinin alkollü mekanı kurşunlama anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.