Burhaniye İlçesinde, Ören Mahallesinde meydana gelen ot yangını çevrede oturanlar ile işyeri sahiplerini korkuttu. Vatandaşlar, Otopark yanındaki atıl su deposunun çevresinde çıkan ot yangınına araçlardaki ve iş yerlerindeki yangın tüpleri ile müdahale etti.

Atıl su deposu yanında bir anda yükselen alevler rüzgarında etkisi ile çevreye yayıldı. Bir taraftan itfaiyeyi arayan vatandaşlar, bir taraftan da tüplerle yangını söndürmeye çalıştı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye de soğutma çalışması yaptı. Elinde hortumla yangına müdahale eden Mesut Koçal, "Belediyeyi kaymakamlığa şikayet ettim, şuraya önlem alın diye, su deposu kaldırılsın diye. Burası, berduşların sarhoşların yeri oldu. Bir şey çıkacak başımıza diye korkuyorduk. Olan oldu. Allah’tan kalabalıkken oldu. Birde kimse yokken olsaydı, çok kötü olurdu. Yarım saat oldu. Halen itfaiye gelmedi" diye konuştu. Yangın yaklaşık bir dekarlık alanda etkili olurken, bazı meşe ağaçları da zarar gördü.