Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri gerçekleştirdikleri etkinlik ile öğrenciler ve okul idarecilerinin katılımıyla şehit aileleri ve emekli öğretmenler ziyaret edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'de gerçekleştirilen ziyaret programına katıldı. Etkinliğin ardından açıklama yapan Sünnetci, öğrencilerin vefa, saygı ve toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına önemli katkı sunan programın bir parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade etti. Sünnetci 'Öğrencilerimizin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda milli, manevi değerlerle yoğrulduğunu, hedeflerin gerçekleştirildiğini görmek bizleri mutlu etmektedir. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun eğitim camiamızda güçlü bir şekilde yaşatılmasında emeği geçen tüm milli eğitim aileme teşekkür ediyorum' dedi.