Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda Türkiye’ye gurur yaşatan liseli öğrencileri tebrik etti.

Bakan Kacır, dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından olan ve bu yıl 75’incisi ABD’nin Columbus şehrinde düzenlenen ‘2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda; Türkiye’ye gurur yaşatan öğrencileri, yol gösteren danışmanlarını ve çocuklarını destekleyen aileleri tebrik etti. Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 proje ile katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden, 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı, 3 proje ise özel ödüle layık görüldü. Dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından birinde ülkemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli danışmanlarını ve en kıymetli varlıkları çocuklarını destekleyen ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum."