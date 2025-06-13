Türkiye’nin 12’nci merkezi olan hem yerel hem de bölgesel olarak hizmet verecek şekilde dizayn edilen Düzce Belediyesi Düzce Bilim Merkezi, bu kez Babalar Günü düzenlenen özel etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Düzce Bilim Merkezi, kuruluşundan bugüne yerel ve bölgesel manada binlerce bilim meraklısını ağırlamanın yanı sıra düzenlediği atölyelerle öğrencilere bilimi sevdirirken, özel günlere dair düzenlediği etkinliklerle de adından söz ettiriyor. Babalar Günü dolayısıyla farklı bir konsept hazırlayan merkez, baba-çocuk atölyeleri oluşturulmasını sağlayarak hafta sonuna denk gelen Babalar Gününü kutlamış oldu.

Bilim Merkezi yönetimi tarafından hazırlanan atölyelerde çocukları ile bir araya gelen babalar, ilk olarak Robotik Kodlama Atölyesi’nde, DC motor kullanarak devre kurup dönence tasarımı gerçekleştirdi. Devrede motorun çalışmasını sağlayacak şekilde kablo bağlantıları yapan, enerji kaynağı olarak pil yuvası kullanarak sistemin çalıştırılmasını sağlayan babalar ve çocuklar, motorun hareketinden faydalanarak kendi dönencelerini tasarladı.

Tasarım Atölyesi bölümünde ise temel tasarım prensipleri, el-göz koordinasyonu, mekansal algı ve düşünce becerilerinin desteklenmesi amacıyla kurgulanan 3 boyutlu kalemlerle tasarım çalışmaları gerçekleştiren katılımcılar, ısı ile eritilerek şekil verilebilen PLA filament malzeme kullanarak kendi hayal güçlerini yansıtan üç boyutlu modelleri hayata geçirdi.

Düzenlenen özel etkinlik sayesinde babalar ve çocukları, bilim ve teknolojiyle iç içe bir ortamda birlikte öğrenme ve üretme deneyimi yaşarken, aynı zamanda aralarındaki bağı da güçlendirme fırsatı buldu.