Düzce Belediyesi'nin bayram tatilindeki itfaiye asayiş raporu ortaya çıktı. Düzce İtfaiyesi bayram tatilinde 36 olaya müdahale etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yangın, trafik kazası ve kurtarma olayları olmak üzere toplam 36 vakaya müdahale etti.

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Yapılan ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler, çeşitli nedenlerle meydana gelen 4 trafik kazasına müdahale ederken, 3 kazada olay yerine intikal etti ve 1 vatandaşı başarılı bir şekilde kurtardı.

Ayrıca kent genelinde mahsur kalan 15 hayvan da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bu arada bayram süresince gelen 16 yangın ihbarından 14’üne aktif müdahale gerçekleştiren ekipler; bu yangınların 3’ünün bina, 1’inin atölye/imalathane ve 10’unun kuru ot yangını olduğunu belirtti.

Kaynak: İGF