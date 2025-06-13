Uzun bir eğitim maratonundan sonra öğrencilerin heyecanla beklediği tatil döneminin geldi. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, yaz boyunca yüzde 15’e varan indirim fırsatları sunacağını açıkladı.

Okulların kapanmasıyla öğrencilerin yaz tatili heyecanı da başlıyor. Casper; tatilde dijital içerikler üretmek, oyun oynamak, yeni beceriler öğrenmek, eğlenmek isteyen öğrenciler için yüksek performanslı bilgisayar modellerinde cazip avantajlar ve kampanyalar sunuyor. İleri teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak isteyen teknoloji markası, Excalibur Gaming Laptop ve Nirvana dizüstü bilgisayar modellerinde yüzde 15’e varan indirim kampanyası uyguluyor. Yüksek FPS değerleriyle kasma, donma olmadan her oyun oynanabiliyor. Yapay zekâ destekli Nirvana modelleriyle de her işlem ışık hızında yapılabiliyor.

Teknolojik donanımlarıyla oyunlarda rekabet avantajı

Teknoloji markası tarafından yapılan açıklamaya göre yüzde 15’e varan indirim kampanyasında her bütçeye uygun Excalibur ve Nirvana dizüstü bilgisayar modelleri yer alıyor. Excalibur G870, Excalibur G911 ve Excalibur G920 Gaming Laptop modelleri üst düzey teknolojik donanımlarıyla oyunlarda rekabet avantajı sağlıyor. Kampanya kapsamındaki Casper Nirvana X600, X700, Z100, S100, S200 dizüstü bilgisayarlar ise yüksek hızlı ve uzun ömürlü kullanım sunuyor.

Yüzde sıfır faizli 6 aya varan taksit imkânı da sunuluyor

Casper, seçili modellerinde indirim kampanyasına ek olarak yüzde sıfır faizli 6 aya varan taksit imkanı da sağlıyor. Casper mağazalarından ve internet adresi üzerinden kampanya fırsatlarından faydalanılabiliyor.

Işık hızında performans sunuyor

Excalibur G920, 14. Nesil Intel işlemcilerden güç alıyor ve 24 çekirdek ve 5.8 GHz işlemci özellikleriyle ışık hızında performans sunuyor. NVIDIA’nın en yeni RTX 5000 serisi ekran kartlarıyla desteklenen Excalibur G920, yapay zeka teknolojileri ile oyun deneyimini yeni bir çağa taşıyor. Oyun dışında video düzenleme ve 3D tasarım gibi yüksek performans gerektiren görevlerde kolayca yapılabiliyor. 16" boyutunda ve 2560x1600 çözünürlüğe sahip IPS yüzde 100 DCI-P3 ekranı ile de Excalibur G920, sinematik görüntü kalitesiyle buluşturuyor.

Güçlü donanım, hafif tasarım

Casper Nirvana X600, hem yüksek performans hem de hafiflik sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Intel Core ve AMD Ryzen işlemcilerle donatılan cihaz, 45W gücündeki işlemcileriyle hızlı ve sorunsuz bir kullanım sağlarken, Intel Iris Xe veya AMD Radeon RX grafik kartlarıyla çoklu görevleri kolayca yerine getiriyor. Yapay zekâ destekli sistemi, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek daha verimli bir çalışma ortamı sunuyor. 15.6" FHD IPS ekranı, 2MP kamerası, Wi-Fi 6 uyumlu AX101 teknolojisi, DDR4 bellek ve M.2 NVMe desteği gibi birçok yeni nesil özellikle donatılan Nirvana X600, sadece 19.2 mm inceliği ve 1.6 kg ağırlığıyla kolay taşınabilir bir yapı sunuyor. Zengin bağlantı seçenekleriyle (USB, Type-C, Ethernet, HDMI, SD kart okuyucu) veri aktarımını pratik hale getirirken; metalik antrasit, kuvars ve gece mavisi gibi renk seçenekleri, özel klavye tasarımı ve farklı baskı detaylarıyla da şıklığı ön plana çıkarıyor.

Tek tuşla yapay zeka asistanı yanınızda

Casper Nirvana S100, sahip olduğu ileri teknolojilerle kullanıcılarına üst düzey bir deneyim sunuyor. Intel’in yüksek performanslı H serisi işlemcileri sayesinde donma ve yavaşlama sorunlarını ortadan kaldırırken, DDR5 bellek teknolojisiyle daha yüksek hız, verimlilik ve kapasite sağlıyor. İşlemciye entegre Intel UHD Graphics ve Intel Graphics yapısı, canlı renkler ve yüksek kontrast sunarak görsel kaliteyi zirveye taşıyor. 16 inçlik FHD IPS ekranı ve 300 NIT parlaklığı ile gün ışığında bile net görüntüler elde edilebilirken, yapay zekâ destekli Copilot tuşu sayesinde kişisel asistana tek tuşla ulaşmak mümkün hale geliyor. Parmak izi okuyucu ile hızlı oturum açma imkânı sunan cihaz, USB 3.2 Gen 1 portları ve tam kapasiteli Type-C bağlantısı ile veri aktarımını da yüksek hızla gerçekleştiriyor. Yalnızca 18,3 mm inceliğinde ve 1,8 kg ağırlığında olan Nirvana S100, kolay taşınabilir yapısı ve uzun pil ömrüyle gün boyu kesintisiz kullanım sağlıyor.

Canlı ve gerçekçi görüntü kalitesi

Intel Core işlemcisi ve Intel Iris Xe grafik kartı ile yüksek performans sunan Casper Nirvana Z100, kullanıcılarına son derece hızlı bir deneyim vadediyor. 2.5K Quad HD çözünürlük ve yüzde 100 sRGB renk desteği sayesinde canlı ve gerçekçi görüntüler sağlıyor. Özel nano kaplamasıyla parmak izi bırakmayan yüzey, anodize alaşım ile birleşerek hem parlak hem de pürüzsüz bir yapı sunuyor. Opsiyonel dokunmatik ekran seçeneği, tablete benzer bir kullanım kolaylığını dizüstü bilgisayara taşıyor. Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde daha hızlı ve güçlü internet bağlantısı sağlayan Nirvana Z100, Dolby Audio destekli dört hoparlörüyle sinema kalitesinde ses deneyimi sunuyor. 50 WHr kapasiteli bataryası ile gün boyu kesintisiz kullanım imkânı verirken, Type-C hızlı şarj desteği ile şarj sürelerini minimuma indiriyor. Magnezyum alaşımlı yapısı, sadece 14.9 mm inceliği ve 1.25 kg ağırlığıyla Nirvana Z100, hem hafifliği hem de dayanıklılığı bir arada sunuyor.