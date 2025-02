Altınordu, yeni açılım projesi kapsamında Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nin yanı sıra Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’ni de dünya kulüplerinin hizmetine sunarken, son konuk Rus ekiplerinden Zenit’in Akademi takımı oldu.

Son yıllarda Almanya’dan Stuttgart, İsviçre’den Grasshoppers takımlarının yanı sıra Rusya’dan Zenit St.Petersburg ve Katar’dan dünyanın en büyük akademilerinden Aspire Academy’nin tüm yaş grubu takımları, Altınordu’nun tesislerinde hem kamp hem de antrenmanlar yapmıştı. İzmir ekibinin son konuğu ise Rus ekiplerinden Zenit’in Academy Takımı oldu. 66 sporcunun yanı sıra 22 staff ekibi ile birlikte 13 Şubat’tan beri Altınordu’nun Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde kamp yapan Zenit Academy, geçen hafta içinde Göztepe U15 ve U16 Takımları ile Altay U19 Takımı’yla özel maçlarda karşı karşıya gelmişti.

Altınordu’dan övgüyle bahsettiler

Zenit Academy Spor Yöneticisi Sergei Belogolovtsev, Metin Oktay Yerleşkesi’nde futbolcuların gelişimi için her türlü imkanın olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla Akademi Tesisleriniz bölgedeki en iyi futbol üstlerinden birisi. Oyuncuların gelişimi için tüm şartlar var. Hem doğal hem yapay zeminlere sahip donanımlı antrenman sahaları çok sayıda spor salonu ve sağlık odaları var. Çok iyi imkanlarınız mevcut" dedi.

Zenit U15 Takım Antrenörü Maxim Kovalenko da "Burada birçok yönden futbolcularımızı geliştirmeye yardımcı olacak çok gelişmiş bir tesis olduğunu belirtmek isterim. Futbol sahaları, spor salonları, sıcak ve soğuk havuzlar kriyoterapi merkezi var. Eğitim sürecimiz için burada her şey mevcut. Yine her şeyin bir tesiste toplanmış olması futbolcularımız için büyük rahatlık ve konfor. Bize her zaman çok iyi davranan Altınordu personeline de teşekkür ederiz" diye konuştu.