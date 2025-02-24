Kırıkkale’de bir evin kömürlüğünde çıkan yangın sırasında bir kişi dumandan etkilendi. Tandırlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Camisi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin kömürlüğünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tandırlığa sıçradı. Yangına müdahale etmek isteyen bir kişi dumandan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.