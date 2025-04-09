Yunusemre Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Roman Gecesi düzenledi.100. Yıl Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, konser boyunca Roman şarkılarıyla dans ederek doyasıya eğlendi.

Kültürel etkinliklerine tüm hızıyla devam eden Yunusemre Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü unutmadı. 100. Yıl Meydanı’nda düzenlenen Roman Gecesi’ne Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, birim müdürleri, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra 7’den 70’e binlerce vatandaş akın etti. Gecede, çalınan birbirinden eğlenceli Roman şarkılarıyla eğlence tavan yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerine dek süren Roman Gecesi’nde Başkan Balaban ile eşi Serap Balaban da sık sık vatandaşların eğlenceli danslarına eşlik etti.

‘Toplumun her kesimini kucaklıyoruz’

Konser öncesi sahneye çıkarak bir konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutladı.

Konuşmasında tarihi bir anekdota da yer veren Başkan Balaban, şu ifadeleri kullandı: "Bundan tam 54 yıl önce, 8 Nisan 1971’de Londra’da toplanan Dünya Roman Konferansı’nda dünyanın dört bir yanından gelen saygıdeğer Roman delegeler, Roman halkının yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Bu toplantıda alınan kararla 8 Nisan, Dünya Romanlar Günü olarak ilan edildi. Bu anlamlı gün, tüm insanlığa kutlu olsun. Biz Yunusemre Belediyesi olarak toplumun her kesimini kucaklıyoruz. Yunusemre’de herkese yer var; bu belediye hepimizin. Bize oy versin ya da vermesin, tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Roman kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinliği de onların isteği üzerine seve seve düzenledik. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Ekrem İmamoğlu’na destek vurgusu

Belediye Başkanı Semih Balaban konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek çağrısında bulundu. Etkinlik sonrası Başkan Balaban, eşi Serap Balaban ve belediye yöneticileri, kampanyaya destek vermek amacıyla imza standına giderek imzalarını attı. Katılımcılar da yoğun ilgi göstererek kampanyaya destek verdi.