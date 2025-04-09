Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Galatasaray: Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Fenerbahçe: Arina Fedorotseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Bojana Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Hristina Vuchkova, Arelya Karasoy)
Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10
Süre: 121 dakika (25, 25, 28, 26, 17)
Kaynak: İHA