Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Roman öğrenciler ile ailelerinin eğitim süreçlerine katılımını artırmak amacıyla düzenlenen ’Roman Öğrencilerin Eğitime Erişimi ve Ailelerin Güçlendirilmesi Çalıştayı’, Suphi Öner Öğretmenevi Anamur Salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştaya katılarak süreci yerinde takip eden İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Roman öğrencilerin eğitime erişiminin güçlendirilmesinin yalnızca bir eğitim politikası değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Özdemirci, çocukların okula devamı, akademik başarısı ve sosyal uyumu ile ailelerin eğitim süreciyle bağının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, "Her bir öğrencimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, tüm ailelerimizi eğitim sürecinin aktif bir parçası haline getirmek önceliğimizdir" dedi.

Altı ana kategori etrafında planlanan çalıştayda; eğitim faaliyetleri, psikososyal destek hizmetleri, aile ve toplum katılımı, kültür-sanat çalışmaları, mesleki eğitim-istihdam modelleri ve erken çocukluk eğitimi başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. Uzmanlar, öğretmenler, akademisyenler, kurum temsilcileri ve ilgili birimlerin katılımıyla oluşturulan çalışma masalarında mevcut uygulamalar değerlendirildi, ihtiyaçlar belirlendi ve çözüm önerileri geliştirildi.

Çalıştayın temel çıktısının, mevcut durum analizinin yapılması ve kurumlar arası iş birliğiyle uygulanabilir yol haritalarının oluşturulması olduğu belirtildi.