Tarsus Belediyesi tarafından ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında kentin üç farklı noktasında düzenlenen etkinlikler, yüzlerce çocuğun katılımıyla şenlik havasında geçti.

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan programlar; Yunus Emre Mahallesi Çadır Bölgesi, Fahrettin Paşa Mahallesi Özgür Çocuk Parkı ve Pelin Kıyga (Yaşot) Parkında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Etkinlikler kukla gösterileriyle başladı. Resim atölyeleri, yüz boyama faaliyetleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla devam eden programlarda minikler doyasıya eğlendi. Sabah ve öğleden sonra tekrar eden etkinlikler sayesinde çok sayıda çocuk programa katılma fırsatı buldu.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda çocukların neşesi ve enerjisi etkinlik alanlarına renk kattı. Katılımcılar, Tarsus Belediyesinin çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve eğitici faaliyetlerini takdir ettiklerini belirterek bu tür etkinliklerin devamını diledi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 20 Kasım’ın çocuk haklarına dikkat çeken önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bu özel gün yalnızca bir kutlama değil; çocuklarımızın güvenli, mutlu ve özgür bir geleceğe sahip olması için hepimize düşen sorumluluğu hatırlatıyor. Üç farklı mahallede düzenlediğimiz etkinliklerde onların kahkahalarına ortak olmak bizler için büyük mutluluk. Çocuklarımızın sesini duyan, onları koruyan ve destekleyen bir anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.