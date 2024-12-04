Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri bir araçta yaptığı aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen 3 adet farklı ebatlarda heykel ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri İ.A. isimli şahsın aracında tarihi eser bulundurduğu ve satışını yapacağı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracın peşine düşerek Çobanlar’da durdurdu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta yapılan arama sonucunda; 3 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda heykel, ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.