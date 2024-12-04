Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM çalışma masalarının başkanlarıyla bir araya gelerek kamu politikaları ile ilgili projelerin mevcut durumu ve ileriye yönelik hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi Senato Toplantı Odası’nda, Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü (KAPGEM) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM Koordinatörü Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ve KAPGEM bünyesindeki çalışma masalarının başkanları toplantıya katıldı.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmet Politikaları, Bilim Politikaları, Çevre Politikaları, Dış Politika, Eğitim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Enerji Politikaları, Güvenlik Politikaları, Hukuk Politikaları, İletişim ve Medya Politikaları, Kamu Yönetimi, Kentleşme Politikaları, Kültür Politikaları, Sağlık Politikaları, Teknoloji Politikaları ve Yerel Yönetimler masalarının başkanları, kendi alanlarındaki mevcut çalışmaları değerlendirildi ve ileriye yönelik hedefleri paylaşıldı.

Toplantıda, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM’in stratejik önemine vurgu yaparak, “Kamu politikası çalışmaları ülkemizin gelişimi için zorunlu çalışmalardır. Her alanda ilk önce kamu politikasının oluşturulması gereklidir. Sonra bu politikaya göre hizmetler yürütülmelidir. Kamu politikası alanında yeni modellerin oluşturulması, kamu politikası alanını zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Devletimize, Milletimize destek olmak amacıyla KAPGEM’i kurduk. Kamu politikaları çalışmaları yaparak ülkemizin gelişmesine destek olacağız. KAPGEM’i, farklı yerlerde de paylaşıyoruz. Türkiye’nin çok ihtiyaç duyduğu bir proje. Böyle bir merkez oluşturduk ki etkinliğimizi artıralım hem kendimize hem de Türkiye’ye faydamız olsun. Bu maksatla bir araya geldik ve masalarımızın ürettiklerine Türkiye’nin ihtiyacı var. Karabük Belediyemize projeler yaptık; kentsel tasarım, mimarlık projeleri yaptık. Belediye Başkanımızla da toplandık, projeleri oldukça beğendi. Projeler ile Karabük’ün kentsel tasarımı yapılacak. Güzel bir oluşum oluşturduk. Bu oluşumun önü açık. Sizin yapacağınız çalışmalarla, bizim bunlara ilişkin yapacağımız duyurularla oldukça etkili bir noktaya gelebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi, KAPGEM aracılığıyla kamu politikalarıyla ilgili projelerde uygulamalı yaklaşımlar geliştirerek bilimsel çözümler sunmayı hedefliyor.