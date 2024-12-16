Geçtiğimiz yıl şehit olan torununa sarıldığı görüntülerle hafızalara kazınan ve Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin Gazze temsilcisi olan Şeyh Khaled Nabhan, bu sabah İsrail tarafından düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Şeyh Khaled Nabhan, daha önce İsrail’in saldırılarında torununu ve ailesini kaybetmiş olmasına rağmen gösterdiği metanetli duruşu ile binlerce insanın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Kendisine Gazze’den çıkarılması teklif edilmesine rağmen halkını yalnız bırakmayı reddetmiş, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ile yardım çalışmalarına devam etme kararı almıştı. Savaşın başından bu yana binlerce insanın hayatına dokunmuştu.

Şehadetinden önce çadır kampanyası üzerinde çalışan Şeyh Khaled Nabhan, yardımcısı Dr. Mahmoud’un 13 Aralık 2024 tarihinde şehadet haberiyle sarsılmıştı. Nabhan bu acı kaybın üzerinden sadece üç gün geçmişken, aynı bölgede düzenlenen bir saldırıda kendisi de şehit oldu.