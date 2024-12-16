Sinop’un Ayancık ilçesi sınırlarında bulunan yüzeyi buzla kaplanan Akgöl kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ayancık’a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini barındırmasıyla ilgi çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde de kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Türkiye’nin 236’ncı tabiat parkı olan, zengin bitki örtüsünden oluşan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Akgöl Tabiat Parkı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Günübirlik bölgeye gelen vatandaşlar, hem eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor, hem de göl çevresinde karda oyun oynayarak keyifli vakit geçiriyor. Fotoğraf tutkunları da bu muazzam manzarayı ölümsüzleştiriyor.