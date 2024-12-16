DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen içme suyu arızası, özel idare ekiplerinin müdahalesi neticesi giderildi.
Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey Köyü Dip Mahallesi’nde meydana gelen içme suyu arızası, Düzce il Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçe Özel İdare ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde giderildi.
Yapılan açıklamada “Arıza çalışmalarında iş makinelerinin etkin kullanımıyla kısa sürede çözüm sağlanmış, su temini mahalle halkına yeniden ulaştırılarak içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır. İl özel idaremiz, altyapı sıkıntılarını çözme ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızla cevap verme konusunda azimle çalışmaya devam etmektedir” denildi.