Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerleşkesinde, aç kaldığı için şehre indiği tahmin edilen nesli tükenmekte olan bir vaşak görüntülendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yerleşkesinde nesli tükenmekte olan bir vaşak görüldü. Genellikle dağlık alanlarda yaşayan ve geceleri avlanarak beslenen bu yırtıcı hayvanın, aç kaldığı için şehre kadar indiği tahmin ediliyor. Yerleşkedeki öğrenciler tarafından fark edilen vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre yemek arayan vaşak daha sonra gözden kayboldu.