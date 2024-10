Mersin Üniversitesi YÖK’ün Hazırladığı 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda 4 Kategoride Türkiye’nin En İyileri Arasında yer aldı.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun , üniversiteleri “ Eğitim ve Öğretim ”, “ Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın ”, “ Uluslararasılaşma ”, “ Sürdürülebilirlik ” ve “ Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk ” başlıklarında değerlendirerek yükseköğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişmeleri ortaya koyan “ Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024 ” yayımlandı. Rapora göre Mersin Üniversitesi , dört farklı kategoride farklı sıralarda olmak üzere , Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yerini aldı.

Türkiye’de En Fazla E-Kaynak Sayısına Sahip Beş Üniversiteden Birisi Mersin Üniversitesi

Her bir parametrede Türkiye ortalamasının verildiği Yükseköğretim Kurulu’nun 2024 İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda Türkiye’de üniversite başına ortalama 814 bin 459 e-kaynak düştüğü , öğrenci başına 500 ve üzeri e-kaynak düşen üniversite sayısının ise 152 olduğu ifade edildi. Rapora göre Mersin Üniversitesi , e-kaynak sayısına göre Afyon Kocatepe , İstanbul Gelişim , Bartın ve Pamukkale Üniversiteleri ile birlikte Türkiye’nin en zengin ilk 5 üniversitesi içerisinde yer aldı.

Öğrencilerini Uluslararası Değişim Programına nn çok gönderen Üniversiteler Arasında , Mersin Üniversitesi İlk 20’de.

Uluslararası üniversiteler ile iş birliklerini güçlendiren MEÜ , öğrencilerinin Erasmus programına katılarak yeni beceriler kazanması , kişisel gelişimlerini güçlendirmesi ve istihdam olanaklarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak yayımlanan rapora göre MEÜ , uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Yeşil Başarı: Mersin Üniversitesi Kişi Başı Karbon Ayak İzinin En Düşük Olduğu Üniversiteler Arasında

Sıfır atık ve enerji verimliliği konusunda hayata geçirilen akılcı çözümlere ek olarak kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve küresel iklim değişikliğinin çevre üzerindeki yarattığı tahribat ile mücadele noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren MEÜ , kişi başı karbon ayak izinin en düşük olduğu üniversiteler arasında yer alarak bu konudaki çabasının karşılığını aldı. Rapora göre MEÜ Türkiye’de kişi başı karbon ayak izinin en düşük olduğu yedinci üniversite olma başarısını gösterdi.

Mersin Üniversitesi'nde Eğitime Erişim İçin Engele Yer Yok: MEÜ Engelli Öğrenciler İçin En Erişilebilir Üniversiteler arasında.

Engelli vatandaşların ve gençlerin yükseköğretime etkin ve eşit katılımını sağlamak için her alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren MEÜ, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere verilen ödül veya nişan sayısının en yüksek olduğu dördüncü üniversite oldu.

“ Üniversitemizin Elde Ettiği Başarılar, Hepimiz İçin Büyük Bir Gurur Kaynağı ”

MEÜ'nin gösterdiği üstün başarıların , Mersin Üniversitesi ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “ Bizleri gelecekteki çalışmalarımız için daha fazla motive eden bu başarılardan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. YÖK’ün yayınladığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024” kapsamında, e-kaynak sayısı açısından ülkemizin en zengin beş üniversitesinden biri olmamız, öğrencilerimize ve çalışanlarımıza sunduğumuz bilimsel kaynaklara erişim olanaklarının bir göstergesi ve araştırmaya verdiğimiz önemin somut bir yansımasıdır. Bilgiye erişimde sağladığımız bu zenginlik, akademik başarılarımızı daha da ileri taşıyacak güçlü bir temeldir. Bunun yanı sıra uluslararasılaşma alanında ilk 20 üniversite arasında yer alarak öğrencilerimizin küresel dünyada rekabet edebilme yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyor olmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Erasmus gibi değişim programlarına verdiğimiz destek, gençlerimizin sadece akademik değil, kişisel gelişimlerine de katkı sağlayarak onları geleceğe hazırlamaktadır ” dedi.

“Bu Başarıları Mümkün Kılan Üniversitemiz Çalışanlarına ve Öğrencilerimize Teşekkür Ediyorum”

Yeşil kampüs ve engelsiz üniversite alanında gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda elde edilen başarılar ile ilgili de konuşan MEÜRektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “ Sürdürülebilirlik konusunda kişi başı karbon ayak izinin en düşük olduğu üniversitelerden biri olmayı başardık. Çevre bilinci ile sorumluluğumuzu ciddiyetle ele aldığımız bu dönemde, sürdürülebilir bir gelecek için attığımız her adım, yalnızca üniversitemiz değil, dünya için de önemli bir katkıdır. Ayrıca, engelli öğrencilerimiz için erişilebilirlik konusunda elde ettiğimiz başarımız ise eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefimize olan bağlılığımızın en somut göstergelerinden. Bu alanda aldığımız ödüller ve nişanlar, her bireyin eğitim hakkına saygı duyduğumuzun ve engelleri ortadan kaldırmak için çalıştığımızın bir simgesi. YÖK’ün yayınladığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024” kapsamında, dört farklı kategoride en iyi 20 üniversite arasında yerimizi almamızı mümkün kılan tüm akademik ve idari kadromuza, sevgili öğrencilerimize ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mersin Üniversitesi ailesi olarak gelecek yıl aynı raporda değerlendirilen kategorilerde üst sıralarda yer almak için çalışmalarımızı sürdüreceğimize ve daha nice başarıya ulaşacağımıza inanıyorum ” ifadelerini kullandı.