TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B Üniversite Öğrencilerini Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği 2024 yılı birinci dönem sonuçları açıklandı.

Rektör Prof.Dr.Erol Yaşar'ın göreve gelmesinden sonra bir çok başarılara imza atan Mersin Üniversitesi Bilimsel çalışmalarda da çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

TÜBİTAKBİDEB tarafından yürütülen 2209-A ve B projelerinde bir önceki yıla göre rekor bir artışla 177 proje destek almaya hak kazandı.

Açıklanan sonuçlara göre 2021 yılında 8 , 2022 yılında 35 , 2023 yılında 47 olan desteklenen proje sayısı 2024 yılında rekor artışla 177'ye çıktı.

Mersin Üniversitesi Eczacılık, Eğitim, Fen, Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimler, İslami İlimler, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Su Ürünleri ve Tıp Fakülteleri ile Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Aydıncık, Sağlık Hizmetleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarımızdaki öğrencilerimiz tarafından hazırlanan toplam 177 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Elde edilen önemli başarı ile ilgili konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “Üniversitemiz, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarında bugüne kadarki en yüksek proje desteğini alarak tarihi bir başarıya imza atmıştır. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 177 projenin desteklenmeye hak kazanması, Üniversitemizin araştırma temelli eğitim anlayışının ve bilimsel potansiyelinin açık bir göstergesidir. Bu önemli başarı; öğrencilerimizin gayreti, akademik danışmanlarımızın özverili rehberliği ve bilimsel üretimi önceleyen kurumsal vizyonumuzun bir sonucudur. Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlemekte, bilimsel faaliyetleri yalnızca akademik çevreyle sınırlı tutmadan, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir. TÜBİTAK gibi saygın bir kurumdan alınan bu yüksek destek oranı, lisans ve ön lisans düzeyinde bilimsel araştırma kültürünün yaygınlaştığını ve köklendiğini göstermektedir. Bu vesileyle, bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi ve onları yönlendiren kıymetli akademisyenlerimizi yürekten kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.