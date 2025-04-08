TÜBİTAK tarafından öğrencileri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen , Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması (Tübitak-2204-B) açılış töreni , Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 19.'su düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Türkiye genelinde 13.918 proje ve Mersin Bölgeseinden 767 proje başvurusu yapıldı. Bölgeye başvuruda bulunan 187 proje Mersin iline ait olup , Mersin bölgede en yüksek başvuru sayısına sahip ikinci İl oldu.

Panel değerlendirmeleri sonucu bölge finallerine kalmaya hak kazanan 100 projeden 20'si Mersin'deki okullarının projeleri oldu.

07-10 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bölge finalleri 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Açılış programına İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut,Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürü Saim Demir, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürü M.Necmeddin Dinç,Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaan Aydemir ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Çağatay Çetin katıldı.