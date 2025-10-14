Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığın soykırımın ardından sağlanan ateşkes süreci sonrasında, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi’nde öğrenim gören 72 Filistinli öğrenciyle bir araya gelerek bir program düzenledi. Rektör Yardımcılarının ve Genel Sekreterin de katıldığı ve 100. Yıl Salonu’nda düzenlenen buluşmada Rektör Ünüvar, öğrencilerle sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

"Filistin’de yaşanan acıların ardından gelen ateşkes, hepimiz için bir nefes, bir umut vesilesi oldu"

Rektör Ünüvar programda yaptığı konuşmada, Filistin’deki ateşkesin sadece bir çatışmanın durması anlamına gelmediğini, aynı zamanda insanlığın vicdanının hala diri olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Filistin’de yaşanan acıların ardından gelen ateşkes, hepimiz için bir nefes, bir umut vesilesi oldu. Bu umut, sadece bir coğrafyada silahların susması anlamına gelmiyor; aynı zamanda insanlığın vicdanının hala var olduğunu, adalet ve barışın bir gün mutlaka galip geleceğini hatırlatıyor. Filistin meselesinde sergilediği kararlı, vicdani ve insani duruşuyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en derin şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye, her zaman mazlumların yanında olmuş; hak, adalet ve insanlık değerleri uğruna dünya kamuoyuna güçlü bir ses vermiştir" dedi.

Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesinde öğrenim gören 72 Filistinli öğrencinin üniversite ailesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak onların akademik ve kişisel gelişimleri için her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini ifade etti.

Program, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.