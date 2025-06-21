Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar’ı ziyaretinde üniversitenin medya ve iletişim vizyonunu paylaştı, son zamanlarda artan dezenformasyonla ilgili stratejiler ele alındı.

Rektör Kırışık,Karabük Üniversitesi’nin özellikle kamu diplomasisi alanındaki girişimleri ile Sosyalfest, uluslararası iş birlikleri,dezenformasyonla mücadele gibi alanlardaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karabük Üniversitesi’nin iletişim alanındaki dinamizmini takdirle karşıladığını ifade etti.

Başar ayrıca, başkanlık olarak üniversitelerle yürütülecek her türlü ortak çalışmaya açık olduklarını belirtti.