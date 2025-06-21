Karaman’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan adaylar sınava alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) Karaman’da heyecanla başladı. YKS’ye girecek adaylar sınava bir saat kala girecekleri okullara doğru yola koyulurken, yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi’nde sınava girecek olan adaylar, saat 09.30’dan itibaren üst aramasından geçirilerek salonlara alınmaya başlandı. Sınava girecek adayların velileri heyecanlı olduklarını ve tüm öğrencilere başarılar dilediklerini söylediler.

"2 dakika ile sınava geç kaldılar"

Sınava, kimi öğrenciler koşarak yetişirken, kimileri ise 2 dakikayla sınava geç kaldığı için kapıların kapanmasıyla salona alınmadı. Salona alınmayan adaylar kapıda görevlileri sınava girmek için ikna etmeye çalıştı. İkna çabası boşa çıkan adaylar okuldan ayrıldı. Sınava giren adaylar içeride ter dökerken aileleri de dışarıda sınavdan çıkacak çocuklarını beklediler.