KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Kasım Karahocagil, öğrenci topluluklarıyla buluştu.

Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde Rektör-Öğrenci Buluşması organize edildi. Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen “Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil Öğrenci Topluluklarıyla Buluşuyor” etkinliğine Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş ile Prof. Dr. Musa Özata, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed Maruf yaparak koordinatörlüğün kurulma amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, öğrencilerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Rektör Karahocagil, katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. Konuşmasına üniversitenin değişikliğe gideceği mevzuat düzenlemesi hakkında bilgi vererek devam eden Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, düzenlemelerde öğrenci topluluklarını ilgilendiren içeriklerin de olduğunu belirterek öğrencilerin düşüncelerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak öğrenci topluluklarını ve onların faaliyetlerini önemsediklerini anlatan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, “Üniversiteler sadece eğitim verilen ve mesleki beceri kazandırılan kurumlar değil aynı zamanda iyi insan yetiştirme amacı güden eğitim kurumlarıdır" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, “Öğrenci topluluklarının faaliyetlerini önemsiyoruz. Ek müfredatların olması gerektiğine inanıyoruz. Öğrencilerin topluluklar sayesinde becerilerini, tecrübelerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduklarını biliyoruz. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerine üniversite olarak çok önem vermekteyiz” diye konuştu.