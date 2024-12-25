Sivas’ta HEDEF Projesi kapsamında yürütülen ve uygulanması planlanan proje ve çalışmalar, HEDEF Projesi Uygulama ve Değerlendirme Çalıştayında masaya yatırıldı.

Sivas Öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştaya farklı branşlardan 56 öğretmen katıldı. Çalıştay’ın açılış programında öğretmenlerle bir araya gelen Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, Sivas Valiliği himayesinde Millî Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşen bir proje olduğunun altını çizdi. Akademik başarıların artırılması için yürütülen çalışmaların yanı sıra, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen beceri temelli çalışmaların yürütüldüğü HEDEF Projesinin, sürekli gelişen ve güncellenen bir yapıda olduğunu belirten Yener, “Millî ve manevi değerler manzumesi ile maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bütünleşen projemizi, tüm yönleriyle Maarif Modeline entegre edecek, yeni yaklaşım, bakış açıları, fikir ve önerilerle daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Bu süreci tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak yürütüyoruz. Öğrencilerimizin, ardından şimdi de sizlerle bu sürecin yeni yol haritasını belirleyeceğimiz çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü tüm projelerimizin sahadaki uygulayıcıları sizlersiniz, sizlerin bu sürece katkıları ile öğrencilerimizi her alanda geliştirecek çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Yener’in konuşmasının ardından öğretmenlerden oluşan çalışma grupları, çalışmalarına başladı ve gündeme gelen fikir ve öneriler rapor haline getirildi. Sivas HEDEF Çalıştayı, belirlenen takvim doğrultusunda okul idarecilerinin katılacağı son oturumla tamamlanacak.