Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, üniversitenin akademik gelişimi, sınav uygulamalarıyla olan ilişkileri ve yükseköğretimde ölçme-değerlendirme süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik konular ele alındı. Ziyaret sırasında Rektör Adıgüzel, üniversitede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi vererek, ulusal düzeyde gerçekleştirilen merkezi sınavların kurumsal etkilerini değerlendirdi. Ayrıca, öğrencilerin sınavlara hazırlık süreci, sınav güvenliği ve sınav merkezlerinin işleyişi gibi konular da gündeme geldi.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu

Rektör Adıgüzel’e ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük de eşlik etti. İkili, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde temennilerini iletti. Ziyaretin yükseköğretim kurumları ile ÖSYM arasındaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesi açısından verimli geçtiği belirtildi. Görüşmenin sonunda karşılıklı iyi niyet dilekleri sunuldu ve ortak çalışmalara açık olunduğu ifade edildi.