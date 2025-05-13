Eskişehir Sanayi Odası, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin Gallego ve heyetini ağırlayarak iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin Gallego ve beraberindeki heyeti konuk etti. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Sürel, Hakan Korkmaz ile Emre Sarar’ın katılımıyla gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve İspanya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli istişarelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında, geçmiş yıllarda imzalanan iş protokolü çerçevesinde hayata geçirilen somut adımlar ele alınırken, geleceğe yönelik iş birliği fırsatları da masaya yatırıldı. Türk ve İspanyol sanayicilerin daha sık bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesi amacıyla yeni organizasyonların düzenlenmesi yönünde planlamalar yapıldı.

"İspanyol heyetini yeniden ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "İspanyol heyetini yeniden odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce attığımız imzaların bugün karşılıklı etkileşim ve yeni fırsatlarla somutlaştığını görmek bizler için son derece değerli. ESO olarak Eskişehir sanayisinin küresel pazarlardaki etkisini artırmak ve ihracat potansiyelini büyütmek adına uluslararası iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu tür ziyaretler, kurduğumuz köprülerin ne kadar sağlam temellere dayandığını gösteriyor" dedi.