Zaman, insanın en sessiz ama en kıymetli sermayesidir. Kaybolduğunda geri gelmez, boşa harcandığında telafisi yoktur. Bu yüzden her an değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki, yalnızca geçip giden saatler değildir, insanın kalbine dokunan, yönünü yeniden belirleyen duraklardır. İşte Regaip Kandili, tam da böyle bir gecedir.

“Regâip” kelimesi Arapça “re-ğa-be” kökünden gelir. Anlamı derindir: istemek, arzulamak, yönelmek ve elde etmek için çaba göstermek… Yani Regâip, insanın kalbiyle neye yöneldiğini kendine sorduğu bir eşiği ifade eder. Bu gece, sadece kandillerin yakıldığı değil, gönüllerin de aydınlatıldığı bir vakittir.

Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili, üç aylar diye bildiğimiz rahmet, bereket ve mağfiret mevsiminin de habercisidir. Osmanlı’dan bugüne camilerin kandillerle aydınlatılması boşuna değildir. Çünkü bu geceler, sadece minareleri değil, insanın iç dünyasını da aydınlatmak için vardır.

Ne yazık ki modern hayatın hızında bazı geceler sıradanlaştırılıyor. “Ne olacak ki, öylesine bir gün” denilerek geçiştiriliyor. Oysa Allah’ın kullarına ikram ettiği özel zamanları önemsememek, nimetin kıymetini bilmemektir. Bu bir yasak ihlali değil belki ama bir saygı kaybıdır. Sevdiğini önemsememek nasıl bir kırgınlık doğurursa, Allah’ın kıymet verdiği vakitlere kayıtsız kalmak da manevi bir mesafe oluşturur.

Regaip Kandili, “yan gelip yatma” gecesi değildir. Hesaplaşma gecesidir. Kendine dönme, niyetleri gözden geçirme gecesidir. Büyük alimlerin asırlardır bu gecede dua, tevbe ve istiğfarla meşgul olması boşuna değildir. Rivayetlerin sıhhati tartışılsa da Resûlullah’ ın Recep ayına ayrı bir değer verdiği açıktır. Çünkü bu ay, Ramazan’a giden yolun ilk kapısıdır.

Çocuklara bu geceyi anlatırken korkutmaya gerek yoktur. Onlara şunu söylemek yeterlidir:

“Bazı geceler vardır, gökyüzü kalpleri daha iyi duyar.”

Yetişkinlere ise şu hatırlatma gerekir:

“Allah’ın kıymet verdiğini hafife almak, kalbi yoran bir ihmaldir.”

Regaip Kandili, daha iyi bir insan olmayı istemek, kalbi iyiliğe meylettirmek ve bunun için adım atmak demektir. Bu geceyi ihya etmek, uzun dualar etmekten önce, niyetleri düzeltmekle başlar. Bir çocuğu sevindirmekle, bir kalbi incitmemeye karar vermekle, bir yanlıştan vazgeçmekle…

Unutmayalım: Kandiller, sadece geçmişten gelen bir gelenek değil; geleceğimizi aydınlatan birer imkândır. Ve her imkân gibi kıymeti bilindiğinde anlam kazanır.

Regaip Kandilimiz mübarek olsun.