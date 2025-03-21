Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, fıtık derecesi yüksek ve ilaç tedavisine kabul etmeyen reflüden cerrahi operasyonla kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.

Ağzına acı su gelmesi, göğüs kısmında yanma, karın kısmında ağrı, ağızda açı tat, ses kısılması ve geçmeyen kronik kuru öksürük gibi rahatsızlıklara neden olan reflü hastalığından cerrahi operasyonla kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, "Midedeki gıda artıkları, gaz ve asit geriye yemek borusuna akım yapmasına reflü denir. Reflüde öncelikli olarak endoskopi yaparak reflünün fıtık derecesine ve nedenine bakıyoruz. Tedavide başlangıç olarak ilaç ve diyet tedavisiyle başlıyoruz. Hastada İlaç ve diyet tedavisiyle iyileşme olursa tedavi etilmiş oluyor ama ilaç tedavisini kabul etmeyen ileri derece reflüsü olan hastalarda ise cerrahi operasyon gerekiyor. Cerrahi operasyonda ise laparoskopik nissen fundoplikasyonu ve diyafragma herni ameliyatlarıyla midedeki ve diyaframdaki deformeleri onarıyoruz ve yeni bir kapak oluşturuyoruz. Bu amelliyatımız yaklaşın bir buçuk saat kadar süren, kapalı teknikle uygulanan bir ameliyattır. Genellikle hastalarımızı ertesi gün taburcu ediyoruz. Hastalarımız bir 10 günlük sıvı beslenmenin ardından sağlıklarına kavuşarak normal beslenmeye geçiyorlar" dedi.