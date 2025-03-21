Aydın’ın Germencik ilçesinde sivrisinek ve yabani ot mücadelesi kapsamında belediye ekiplerince ilaçlamalar aralıksız sürüyor.

Germencik Belediyesi, halk sağlığının korunması hedefiyle sivrisinek ve yabani ot ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen belediye ekipleri ilçenin her köşesini ilaçlıyor. Sabahın erken saatlerinde mahallelere gelen ekipler, çocuk parkları, yol kenarları, mezarlıklar ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Konforlu ve sağlıklı bir yaz sezonu için çalışmaların hız kesmeden diğer mahallelerde de süreceği öğrenildi.

Germencik Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Yaz hazırlıklarımız kapsamında vektörle mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz ilaçlama uygulamalarını ilçemiz genelinde aralıksız sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.