Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda demiryollarına yaklaşık 64 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Raylı sistemler için gelecek ay açıklanacak 500 milyon liralık bir destek programını hayata geçireceklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Hayata geçirdiğimiz projeler, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında Türkiye’yi vazgeçilmez bir aktör konumuna yükseltmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eurasia Rail 2025, 11. Uluslararası Avrasya Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nın kapanış töreninde konuştu. Üç gün boyunca İstanbul’da, demiryolu sanayisinin nabzını tutan fuara katılan tüm katılımcı ve ziyaretçileri selamlayan Uraloğlu, “Demiryolu sektörü, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, ekonomik kalkınma, sürdürülebilirlik ve küresel entegrasyonun temel taşlarından biridir.” ifadesini kullandı.

Demiryollarına Yaklaşık 64 Milyar Dolar Yatırım Yapıldı

Dünya genelinde, demiryolu sistemlerinin çevre dostu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım çözümü sunarak şehirleri, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağladığını dile getiren Uraloğlu, demiryolunun küresel ticarette de stratejik bir rol oynayarak ülkeler arasında mal ve hizmet akışını hızlandırdığını, ekonomik büyümeyi desteklediğini söyledi.

Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında geliştirilen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres Trenlerinin, Asya ile Avrupa’yı demiryoluyla bağlayarak ticaretin çehresini değiştirmesinden örnek veren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir başka örnek, Trans-Sibirya Demiryolu ağıdır. Rusya’yı doğudan batıya bağlayan bu tarihi hat, Asya-Pasifik bölgesindeki limanlardan Avrupa’ya yük taşımacılığında kritik bir arterdir. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa ile Cibuti Limanı arasında Afrika'daki ilk sınır ötesi elektrikli demiryolu projesi olarak hayata geçen Etiyopya-Cibuti Demiryolu, bölgesel ticareti dönüştüren bir başka başarı hikâyesidir. Bu hat, Etiyopya’nın deniz ticaretine erişimini kolaylaştırarak kahve, tahıl ve diğer tarım ürünlerinin küresel pazarlara ulaşımını hızlandırmıştır. Ülkemiz de Asya ile Avrupa arasında, Çin’den Londra’ya uzanan uluslararası Orta Koridorda stratejik bir konuma sahiptir. Bu gerçekten hareketle son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Demiryollarımızı yeni baştan inşa ettik desek yanlış bir ifadede bulunmamış oluruz.”

2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağına, 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren (YHT) ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre yeni hat eklediklerine dikkati çeken Uraloğlu, demiryolu uzunluğunu yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Vizyoner Projeler Türkiye’yi Demir İpek Yolu’nun Kalbi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı ve Marmaray gibi vizyoner projelerin de Türkiye’yi Asya’dan Avrupa’ya uzanan Demir İpek Yolu’nun kalbi yaptığını ifade eden Uraloğlu, “Her bir ray, her bir lojistik bağlantı, milletimizin refahına, ekonomimizin gücüne ve çevremizin geleceğine adanmış birer adım olmuştur. Hayata geçirdiğimiz projeler, sadece ülkemizin değil, tüm bölgenin ekonomik ve lojistik entegrasyonuna katkı sağlamış, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında Türkiye’yi vazgeçilmez bir aktör konumuna yükseltmiştir.” dedi.

Türkiye’nin Çin’den Londra’ya uzanan uluslararası Orta Koridor’da stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Uraloğlu, ülkenin Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkaslardan Afrika’ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunduğunu ve uluslararası ticaretin merkezinde yer aldığını söyledi. Türkiye’nin 4 saatlik bir uçuş ile yaklaşık 1,5 Milyar insanın yaşadığı ve Dünya Bankası verilerine göre toplam 51,2 Trilyon Dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip 67 ülkenin merkezinde olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemizin bu avantajlı konumunu kullanarak; Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru gibi alternatif uluslararası koridor projelerini hayata geçirip ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. 30 Ekim 2017’de faaliyetlerine başlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Çin’den Ülkemize ulaşan yükleri Marmaray ile entegreli olarak Avrupa’ya ulaştırıyoruz.”

Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle ilgili de çalışmaların sürdüğünün altını çizen Uraloğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mesafeleri kısaltacak Zengezur Yolu’nun Bakü Limanı'nı doğrudan Türkiye’ye bağlayacağını belirtti.

“Eurasia Rail 2025 Küresel Vizyonumuzun Bir Yansımasıdır”

Çin ve Hindistan’dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi’nde de uluslararası iş birliği çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, “Basra Körfezinde inşa edilmekte olan Faw Limanı'nı bin 200 kilometrelik demiryolu ve otoyolu ile Türkiye sınırına ve oradan da Avrupa'ya bağlayacak olan bu proje, bölgesel ticarette yepyeni bir sayfa açacak. Aynı zamanda enerji nakil hatlarını ve iletişim hatlarını da bu projeye entegre etmeye planladık. Gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak bizim vizyonumuz, sadece demiryolu ağımızı genişletmek değil; aynı zamanda bu ağda kullanılacak her bir aracı her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek, teknolojiyi kendi ellerimizle şekillendirmek ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım çözümleri sunan bir demiryolu sanayi ekosistemi oluşturmaktır. Eurasia Rail 2025 de işte bu küresel vizyonumuzun bir yansımasıdır.” açıklamasında bulundu.

“Yıllık Ortalama Pazar Büyüklüğünün, 240,8 Milyar Avroya Ulaşması Bekleniyor”

Avrupa Demiryolu Endüstrileri Birliği’nin (UNIFE); 2024 yılındaki Dünya Raylı Sistem Pazarı çalışması kapsamında küresel raylı sistem tedarik pazarının 2024’ten 2029’a kadar reel olarak yıllık ortalama yüzde 3 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu dönemin sonunda, özellikle 2027-2029 yılları arasında, yıllık ortalama pazar büyüklüğünün, enflasyona bağlı fiyat artışları hariç, 241 milyar avroya ulaşması bekleniyor. İşte bu dev bütçelerden ve büyüme rakamlarından bahsederken Eurasia Rail Fuarı, sektörün liderlerini, yenilikçi teknolojilerini ve vizyoner projelerini bir araya getirerek, demiryolunun geleceğini şekillendiren bir platform olarak öne çıkıyor. Avrasya Bölgesi’nin tek ve dünyanın en büyük demiryolu endüstrisi fuarlarından biri olarak Türkiye’nin demiryolunu dünyaya tanıtma fırsatı da sunuyor.”

“Uluslararası Standartlarda Ana, Kritik ve Alt Ürünleri Kendimiz Üretiyoruz”

2002 yılından bu yana teknolojiyi yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak inovasyona açık bir ulusal demiryolu sanayi ekosistemi oluşturduklarını ifade eden Uraloğlu, “Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz.” şeklinde konuştu.

“2026-2028 Yılları Arasında 225 Kilometre Hıza Sahip Toplam 14 Set Üretmeyi Planlıyoruz”

2023 yılında saatte 160 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını hatırlatan Uraloğlu, “Şubat ayında saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projemizin de ilk kaynağını yaparak üretimine başladık. 2026-2028 yılları arasında 225 kilometre hıza sahip toplam 14 set üretmeyi planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

“TÜRASAŞ Başarılı Projeleriyle Orta Doğu’nun En Büyük Raylı Araç Üreticisi Haline Gelmiştir”

E5000 Milli Elektrikli Lokomotifin ise 5 megavat gücünde, saatte 140 kilometre hıza sahip, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) sertifikalı, yük ve yolcu taşımacılığına uygun yeni nesil bir teknolojinin ürünü olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncü demiryolu araçları üreticimiz TÜRASAŞ bu tür başarılı projeleriyle Orta Doğu’nun en büyük raylı araç üreticisi haline gelmiştir. Hatta TÜRASAŞ sadece 2024 yılında yaklaşık 10 milyar liralık satış gerçekleştirdi. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu’nda TÜRASAŞ bir önceki yıla göre 174 basamak birden yükselerek 225. sıraya yerleşti. Zaten Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmalarımız neleri başarabileceklerini bugüne kadar hayata geçirdikleri proje, ürün ve eserlerle göstermişlerdir. Türkiye’nin demiryolu sanayisindeki yükselişi, küresel arenada daha da güçlenerek devam edecektir.”

“Birlikte, Çevre Dostu, Yenilikçi ve Güçlü Bir Demiryolu Ekosistemi İnşa Edelim”

Üç gün boyunca fuarda demiryolu sanayisinin nabzını tuttuklarını da söyleyen Uraloğlu, “Sizler, bu sektörün öncüleri, vizyonerleri ve yenilikçileri olarak, sadece Türkiye’nin değil, tüm Avrasya’nın ve dünyanın ulaşım geleceğini inşa etmek için bir araya geldiniz. Burada sergilenen her bir teknoloji, her bir proje ve her bir fikir, sürdürülebilir bir dünya, daha güçlü bir ekonomi ve daha bağlantılı bir küresel toplum vizyonunun birer yansımasıdır.” şeklinde konuştu.

Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve diğer vizyoner projelerle, Türkiye’yi uluslararası lojistik ve ticaretin merkezi haline getirirken, inovasyonların ve iş birliklerinin bu yolculuğun itici gücü olacağını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eurasia Rail 2025, yeni ortaklıkların kapısını araladı, fikirlerinizi küresel bir sahneye taşıdı ve demiryolu sektörünün geleceğine dair umutları yeşertti. Şimdi, bu fuarda kurduğunuz bağlantıları, paylaştığınız vizyonları ve ürettiğiniz çözümleri hayata geçirme zamanı. Gelin, birlikte, çevre dostu, yenilikçi ve güçlü bir demiryolu ekosistemi inşa edelim. Gelin, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Kafkaslara uzanan bu büyük yolculukta, demiryollarını sadece bir ulaşım aracı değil, ülkelerimizin refahına, ekonomilerin gücüne ve gezegenimizin geleceğine adanmış birer köprü haline getirelim. Geleceği birlikte inşa etmek için, daha büyük hayallerle, daha cesur adımlarla ve daha güçlü iş birlikleriyle yola devam edelim!”

Raylı Sistemlere 500 Milyon Liralık Destek Programı

Demiryolu sektörüne katkı sağlamak amacıyla desteklerini sürdürdüklerini de ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bir fikrim var diyen, bir ürün üretme gayretinde olan ya da üreten insanlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonunda bu sektörü destekleyebilmek için bir kanuni düzenleme yapılması gerektiği kanaatine ve sonucuna vardık. Kanuni düzenlemeyi yaptık ve demiryolu sektörü raylı sistemler için önümüzdeki ay açıklayacağımız 500 milyon liralık bir destek programını hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun.”

Fuar kapsamında, Milli Hızlı Tren Cer Zinciri ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi Sözleşmesi, MARMARAY Araçlarının Pantograflarının Yerlileştirilmesi Projesi, Vagon Takip Projesi İş Birliği Protokolü ile Dijital Demiryolu Yönetim Sistemi Projesi için imzalar atıldı.