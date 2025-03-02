Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ilçe sakinleriyle buluşturmak amacıyla Hasköy Ramazan Sokağı’nı hayata geçirdi. Geleneksel ahşap stantlarla donatılan ve rengarenk ışıklarla süslenen bu özel sokak, Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatmak için kuruldu.

Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara yönelik dopdolu bir program hazırladı. Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi, Kızılay Meydanı, Arabacılar Meydanı ve Hacıahmet Mahallesi’nde sabit iftar noktaları kuruldu. Beyoğlu’nda tarihi camilere turlar, çocuklar ve aileler için özel gösterimler ve sabit iftar noktaları ile Ramazan’ın bereketi Beyoğlu’nun dört bir yanında hissedilecek.

Tarihi camilere turlar düzenleniyor

Ramazan ayı boyunca devam edecek ‘Tarihi Camileri Geziyoruz’ etkinliği ile vatandaşlar İstanbul’un manevi mekanları; Yuşa Hazretleri Türbesi, Eyüpsultan Camii ve Ayasofya’yı ziyaret edecek. Pazartesi hariç haftanın altı günü ücretsiz olarak düzenlenecek turlar, 11.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Hasköy Ramazan Sokağı: Geleneksel ve manevi bir deneyim

Bu ayın ruhunu ilçe sakinlerine ve ziyaretçilere en güzel şekilde yaşatmak amacıyla ilk kez Hasköy Sahil’de Ramazan Sokağı kuruldu. Sokakta, geleneksel ahşap stantlarda yöresel ürünler, sokak lezzetleri, kadın el emeği pazarı ve Beyoğlu’nun ünlü markalarının stantları yer alıyor. Ziyaretçiler, otantik tatları deneyimlerken el emeği ürünleri keşfetme fırsatı da bulacak.

Beyoğlu’nda dayanışma ruhu: "Soframızı, sevgimizi ve kardeşliğimizi paylaşıyoruz"

Ramazan ayının ilk iftarını Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde vatandaşlarla birlikte açan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk iftarında sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, iyiliğin, dayanışmanın ve bereketin ayıdır. Biz de Beyoğlu’muzda soframızı, sevgimizi ve kardeşliğimizi paylaşıyoruz. Her gün farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarımızda buluşmaya, birlikte dualar etmeye, gönüllerimizi birleştirmeye devam edeceğiz. Tarihi cami turlarımız, Ramazan Sokağımız, çocuklarımız ve ailelerimiz için düzenlenen etkinliklerimizle Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte yaşayacağız. Komşusu açken tok yatamayanların evlatları olarak dayanışmamızı büyüterek Beyoğlu’nun nimetlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları kabul etsin" diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi, Ramazan boyunca iftar programları, kültürel etkinlikler ve sosyal yardımlarla dayanışma ruhunu yaşatmaya devam edecek.