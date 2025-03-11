Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi, Ramazan ayında kan bağışlarının azalması nedeniyle vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu.

Kan stoklarının kritik seviyenin altına düşme riskine dikkat çeken Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan, Ramazan boyunca kan ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşitli noktalarda kan bağışı kabul edileceğini belirtti.

Ramazan ayı süresince MalatyaPark AVM önündeki Kan Alma Birimi 15.00-22.00, Malatya Kapalı Çarşı Kan Alma Birimi ise 14.00-21.00 saatleri arasında vatandaşlardan kan bağışı alacak.

Kan bağışının önemine vurgu yapan Kızılay yetkilileri, "Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı sadece sağlıklı bireyler için değil, kan bekleyen hastalar için de bir sevinç kaynağı olmalıdır. Hastalar için en büyük mutluluk, ihtiyaç duydukları kanın temin edilmesidir" açıklamasında bulundu.