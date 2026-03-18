İnönü Üniversitesinde 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ile Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı iş birliğinde '18 Mart Şehitleri Anma Günü' konseri düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katipoğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ile Yaşar Kalkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler katıldı.

Koro şefliğini Bando Yüzbaşı Ahmet Kerem Çolak'ın üstlendiği konserde, 'Plevne Türküsü', 'Çanakkale Türküsü', 'Hey Onbeşli', 'İzmir Marşı' ve daha birçok eser dinleyicilere sunuldu.

Konserin sonunda Rektör Akpolat, Koro Şefi Bando Yüzbaşı Ahmet Kerem Çolak ve bando ekibine çiçek takdim etti.