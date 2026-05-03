Nesine 3. Lig'de 2. Lig'e yükselmek için mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'un Teknik Direktörü Yıldırım, 'Malatya'ya 2'nci ligi hediye etmek istiyoruz' dedi.

TFF Nesine 3. Lig play-off yarı finalinde yarın saat 20.00'de Malatya Yeşilyurtspor ile Kayseri Erciyesspor karşı karşıya gelecek. Malatya temsilcisinin Teknik Direktörü Murat Yıldırım bu karşılaşma öncesinde açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz hafta oynanan Silifke deplasmanını değerlendiren Yıldırım, ilk yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi. Teknik adam Yıldırım, 'Maçın başında talihsiz bir penaltı kararıyla geriye düştük. Ancak ikinci yarıda çok iyi reaksiyon gösterdik. 90. dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık ve 1-1'lik skorla turu geçtik' dedi.

Play-off sürecinde yarı finale kaldıklarını belirten Yıldırım, Kayseri Erciyes'in güçlü bir ekip olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, 'İyi bir hocaya, iyi bir teknik ekibe ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla oynayacağız' ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşmada taraftar desteğinin önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, 'İç sahada oynadığımız Silifke maçında çok güzel bir atmosfer vardı. Bu hafta daha fazla taraftarımızı bekliyoruz. Burası çok büyük bir camia. Malatya'ya ikinci ligi hediye etmek istiyoruz' diye konuştu.