Erzincan'da mahallelerdeki güvenlik konularının ele alındığı 'Muhtarlar Toplantısı' düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda mahallelerde yaşanan güvenlik sorunları, vatandaşların talep ve beklentileri ile çözüm önerileri görüşüldü. Emniyet birimleri ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda, suçun önlenmesi, asayişin sağlanması ve toplum destekli polislik faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.