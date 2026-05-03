Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali'nde edebiyat alanında teşvik ödülüne layık görüldü.

Elif Ecrin Gülle ve Utku Altunkuyu, danışman öğretmenleri İlhan Sahip rehberliğinde hazırladıkları 'MM EYZA' adlı projeyle 27-30 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen final etabında başarı elde etti.

Öğrenciler, yarışmada edebiyat alanında teşvik ödülü kazanarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Her yıl binlerce projenin başvurduğu yarışmada finale kalmanın önemli bir başarı olarak değerlendirildiği belirtilirken, elde edilen derecenin projenin akademik niteliğini ortaya koyduğu ifade edildi.