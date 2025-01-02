Ankara’nın Pursaklar İlçe Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar yerini ziyaret edip vatandaş ve esnafla sohbet etti.

Başkan Çetin, pazar alanındaki vatandaş ve pazarcı esnafıyla bir araya gelerek sohbet etti. Sık sık pazar alanlarını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte hemşehrilerimizin, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için sık sık denetimlerde bulunuyoruz. Denetimlerimizin yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarımızla sohbet ediyor, esnaflarımızla da selamlaşıyoruz. Alanın da satanın da memnun olduğu pazarlar için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.