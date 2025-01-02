Aydın’ın Karacasu ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışmaları devam ediyor.

Karacasu Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde yol bakım ve genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımı için son olarak Ataköy Mahallesi’nde hizmetlerine devam ediyor. Karacasu Belediyesi ekipleri Ataköy Mahallesi’nde yol genişletme, yol yapım ve mıcır serim işlemleri sürüyor. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür ettiler.