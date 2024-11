Kalp damar hastalıklarının kanserden daha fazla insanın ölümüne yol açtığını belirten Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, “Gelecekte her iki kişiden birinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedeceği öngörülmektedir” dedi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özkan, kalp damar hastalıklarının kanserden daha fazla insanın ölümüne yol açtığını belirterek, uzun ve sağlıklı bir yaşam için kalp hastalığını anlama, önleme ve tedavi etme konusunda dünyada yeni yaklaşımların ortaya konulduğunu söyledi. Özkan, yeni yaklaşımla ilgili şu bilgileri verdi:

“Kadın ve erkeklerde dünyanın bir numaralı ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıklarının başlıca nedeni, kalbimizi ve bütün hayati organlarımızı besleyen atardamarların içindeki endotelde kalınlaşma, plak oluşumu. Tıkanmaya sebep olan aterom plaklarının birikiminin bir nevi kanser benzeri bir tümör olarak değerlendirilmeye başlandı.”

Kardiyovasküler yani kalp ve damar hastalıklarının kanserle olan benzerliğinin tıp dünyasında ve bilimsel çalışmalarda iyi bir şekilde vurgulandığını aktaran Prof. Dr. Özkan, “Çoğu insan ve sağlık hizmeti sağlayıcıları dünyada bir numaralı ölüm sebebi olan kalp ve damar hastalığına kanser kadar ciddi yaklaşmamaktadır. Örneğin dünyada her yıl 25 kadından sadece biri meme kanserinden ölürken, bu oran kalp damar hastalıklarında daha yüksektir ve her üç kadından biri bu yüzden kaybedilmektedir. Ayrıca gelecekte her iki kişiden birinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedeceği öngörülmektedir. Dolayısıyla bu sonuçlar, kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde daha dikkatli ve ciddi yaklaşılması gerektiğini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“Aterom plaklarını kanser gibi düşünebiliriz”

Toplumda kanser hastalığının sağlık üzerinde oluşturduğu riskler nedeniyle oldukça ciddiye alındığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, “Kanser önemli bir hastalık. Dolayısıyla insanlar, hayatı tehdit etmesi ya da oluşturduğu sağlık riskleri nedeniyle kanseri ciddiye alıyor. Gerek kanserden korunmaya gerekse tanı ve tedavisine önem veriyorlar. Bu da toplumsal anlamda bu alanda bilincin arttığını gösteriyor. Öte yandan kalp hastalıklarına baktığımızda, toplumda henüz yeterli bir bilincin gelişmediğini görüyoruz. Dolayısıyla yeterince ciddiye de alınmıyor. Oysa kalp hastalıkları kanserden daha çok hayat kaybına yol açan hastalık” dedi.

Damar sertleşmesine yol açan “aterom plakları”nı kalp damarlarında büyüyen bir kanser gibi düşünmek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan, yeni tedavi yaklaşımlarında koroner kalp hastalığının kötü sonuçlarından kaçınmak için kanser gibi kalp hastalıklarını önleme, tarama ve tedavi etme konusunda modern ve etkili bir yol izlenmesinin önerildiğini anlattı. Özkan, bilim adamlarının kalp hastalığı ve kanser arasındaki bu önemli örtüşmeye dair son araştırmalarını mevcut risk faktörleri üzerinden erken teşhis için tarama konusunda sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

“Aterom plağı birçok ciddi hastalığa yol açıyor”

Damarların iç yüzeyini kaplayan tabakanın yani bir nevi damar astarı denilebilecek oluşumun damarın kalınlaşması anlamına geldiğine ve plak olarak adlandırıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, “Bu kalınlaşma genellikle damar duvarlarında yağ, kolesterol ve diğer maddelerin birikmesi sonucu oluşan plaklar damarları daraltmaya başladığında aterom plakları olarak adlandırılır. Bu durum, damar sertliği (ateroskleroz) olarak da bilinir. Aterom plağı oluşumunda; yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, diyabet, sigara kullanımı, yaşın ilerlemesinin yanı sıra, genetik yatkınlık da rol oynar. Zamanla kalınlaşma artarak kalp krizi, inme, şah damarı hastalığı ve periferik arter hastalığı gibi pek çok ciddi ve hayati risk taşıyan hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir” dedi.

“Bir kalp ve damar uzmanına başvurun”

Kalp damarlarındaki aterom plaklarının kansere benzer şekilde büyüdüğünün altını çizen Prof. Dr. Özkan “Bu plakların nasıl büyüdüğünü, kalp hastalığının erken teşhisi için nasıl tarama yapılacağını (vascular screening), hem kalp hastalığına uygun bir yaşam tarzını hem de gerektiğinde tıbbi yardımı içeren koruyucu tedbirleri öğrenmek, kalp hastalığını tersine çevirmek ve felçleri önlemek için basit ve etkili tedavileri, giyilebilir cihazları, yapay zeka gibi kalp hastalığını tespit etmek ve izlemek için gittikçe yaygınlaşan dijital sağlık teknolojileri hakkında detaylı bilgi edinmek için bir kalp ve damar uzmanına başvurun” dedi.