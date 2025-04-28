1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sağlık emekçileri, insanca yaşam, güvenceli çalışma koşulları ve adil bir sağlık sistemi taleplerini dile getirmek için İstanbul Taksim’de buluşuyor.ANKARA (İGFA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emeğin, alın terinin ve dayanışmanın simgesi olarak kutlanıyor.

İşçilerin, emekçilerin, sağlık çalışanlarının ve kamu çalışanlarının hak arayışlarını, insanca yaşam ve adil çalışma koşulları taleplerini haykırdığı bu anlamlı gün, eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin ortak sesi olmaya devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için İstanbul Taksim’de buluşacak.

Sağlık emekçileri, insanca yaşam, güvenceli çalışma koşulları ve adil bir sağlık sistemi taleplerini dile getirecek. Etkinlik, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde başlayıp, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakılarak son bulacak.

Sağlıkta şiddet hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün bir meslektaşımızın güvenliği tehdit altında. Sağlıkta şiddet sorununa dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Özlem Akarken, “Sağlıkta şiddet, sadece bizleri değil, tüm toplumu etkileyen bir sorun. Sağlık kurum çalışanlarının güvenliği sağlanmalı, şiddet yasası etkin uygulanmalı ve saldırılar toplumsal bir mesele olarak ele alınmalıdır” dedi.

“ADİL VE BİLİMSEL BİR SAĞLIK SİSTEMİ İSTİYORUZ!”

Mevcut sağlık sisteminin, hekimleri hızla hasta bakmaya zorlayan ve kaliteyi düşüren bir yapıya dönüştüğüne dikkat çeken Akarken, “Bizler, değerli hekimlerimizin tıp eğitiminin gerektirdiği şekilde teşhis koyması ve tedavi uygulamasını istiyoruz. Sayıya ve ekonomik getiriye dayalı bu sistem sürdürülemez. Hekimler başta olmak üzere sağlık kurumunda çalışan meslek grupları üretim bandında çalışan işçiler değil, insan sağlığını koruyan profesyonellerdir” açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanlarının vergi yükünün hafifletilmesi ek ödeme yönetmeliğinin katsayı düzenlemesinin yeniden yapılması, her meslek grubuna emeğinin karşılığının verilmesi ve ek gösterge düzenlemesinin eksik yapıldığına dikkat çeken Akarken, “Hekimlere en az 7800 ek gösterge verilerek sağlık kurum çalışanlarına tek kalemde maaş ödenmeli ve emeklilik hakları güvence altına alınmalıdır” diyerek taleplerini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının maaşlarının insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeye çıkarılması gerektiğini belirten Akarken, “Nöbet ücretleri artırılmalı, nöbetler belirli bir düzen içinde planlanmalı ve aşırı iş yükü önlenmelidir. Personel eksikliği giderilmeli yıllık izinler başta olmak üzere idari izin verildiğinde ise emeğinin karşılığı verilmelidir. İdari izin dönemlerinde tereddütte mahal vermemek adına gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Emek asla görmezden gelinmemelidir. Sağlık çalışanlarının özlük hakları korunmalıdır” dedi.