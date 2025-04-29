Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, boyun ağrısının nedenlerini ve korunma yollarını anlattı. Masa başı çalışanlar, akıllı telefon kullananlar ve uzun yolculuk yapanlar risk altında.İSTANBUL (İGFA) - Boyun ağrısı, özellikle masa başı çalışanlar, sık cep telefonu kullananlar, bilgisayar başında uzun süre vakit geçirenler ve düz yastıkta uyuyanlarda yaygın bir sorun.

Doç. Dr. Ahmet İnanır, boyun fıtığının omurlar arasındaki diskin sızmasıyla oluştuğunu, omuriliğe veya sinirlere baskı yaparak ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlüğe yol açabileceğini belirtti. Ağrılar boyun, omuz, sırt veya kollarda hissedilebilir.

Boyun fıtığı, fibromiyalji, miyofasiyal ağrı, omuz problemleri veya tümöral oluşumlarla karışabilir. Yanlış tanı zaman kaybına neden olabilir. İnanır, doğru teşhis için uzman muayenesinin şart olduğunu vurguladı.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Boyun fıtığı; cep telefonuyla uzun süre vakit geçirenlerde, masa başı çalışanlarda, uzun yol şoförlerinde, boyun yastığı kullanmayanlarda ve uzun yolculuklarda yanlış pozisyonda uyuyanlarda sık görülüyor. Yaz tatillerindeki uzun seyahatler de riski artırıyor.

Ortopedik yastık kullanın: Uyurken boyun desteklenmeli.

Telefon ve bilgisayara ara verin: Uzun süre boyun eğik pozisyonda kalmaktan kaçının.

Seyahatlerde dikkatli olun: Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın, uyurken başınızı destekleyin.

Egzersiz yapın: Düzenli boyun egzersizleri fıtık riskini azaltır.

Ağrıyı ciddiye alın: Ağrı başladığında fizik tedavi veya beyin cerrahisi uzmanına başvurun. Erken teşhis, tedavide başarıyı artırır.