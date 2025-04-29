Uzman Diş Hekimi Dr. Ümit Sait Yavuz, yirmilik dişlerin zamanında çekilmemesi halinde diğer dişlerin formunu bozabileceği ve gülüş estetiğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle diş teli tedavisi görmüş hastaların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirten Yavuz, BravoDent'in uzman kadrosu ve Avrupa standartlarındaki kliniğiyle hastalarına en iyi hizmeti sunduğunu vurguladı.

Yirmilik dişlerin çene yapısına sığmadığı durumlarda diğer dişlere baskı yaparak onların pozisyonunu bozabileceğini belirten Dr. Ümit Sait Yavuz, "Yirmilik dişler zamanında çekilmezse dışarı çıkabilmek için yaptığı baskıyla diğer dişlerin formunu bozabilir. Bu durum, özellikle diş teli tedavisi görmüş hastalar için daha da riskli. Çünkü diş teli tedavisiyle düzeltilen dişlerin yeniden bozulmasına neden olabilir. Güzel bir gülümseme, inci gibi dişler için yıllarca verilen emek boşa gidebilir" dedi.

"GÜLÜŞ ESTETİĞİ BOZULABİLİR"

Yirmilik dişlerin sadece diş sağlığını değil, gülüş estetiğini de olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Yavuz, "Yirmilik dişlerin neden olduğu baskı, diğer dişlerin yamuk veya çarpık olmasına yol açabilir. Bu durum gülüş estetiğini bozar ve kişinin özgüvenini olumsuz etkiler" şeklinde konuştu.

Yirmilik dişlerle ilgili sorunların erken teşhis ve tedavi edilmesinin önemine dikkat çeken Yavuz, "Hastalarımızın düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gitmelerini ve yirmilik dişlerle ilgili herhangi bir sorun yaşadıklarında vakit kaybetmeden bize başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.