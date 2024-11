Gaziosmanpaşa Belediyesi bazı internet sitelerinde "gece yarısı özel mülke dozerlerle girip yerle bir etmeye çalıştı" haberlerine üzerine açıklama yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "17 Kasım’da bazı internet sitelerinde yayınlanan ’Gaziosmanpaşa Belediyesi gece yarısı özel mülke dozerlerle girip yerle bir etmeye çalıştı’ başlıklı haberlerle söz konusu yerin Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan yöneticisi ve eşi tarafından özel mülkleri olduğu iddiaları hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Haber konusu yerin mülkiyeti belediyemize, kamuya ait olup üzerindeki yapı, İBB tarafından ihale kapsamında yaptırılan tesistir. Söz konusu yeri hukuka aykırı şekilde işgal eden New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti isimli firma olup, ortağı ve yetkilisinin sosyal medya hesaplarında yer alan kişiler olmadığı anlaşılmıştır. Kurumumuz tarafından firmanın gerçek sahipleri ticaret sicil ve resmi kayıtlarındaki kişiler olarak kabul görülmekle birlikte, asılsız iddiaların sahipleri olan Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan İlçe Yöneticisi Hacere Orhan ve eşi Emin Orhan’ın arka planda şirketin sahipleri olması tarafımızı bağlamamaktadır. Bununla birlikte kurumsal olarak kişilere göre hareket etmek kurumsal politikalarımızda asla yer almamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu tesisin işletmesi için 01 Şubat 2023 tarihinde bir kiralama ihalesi yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Bu ihalede, 1 milyon 920 bin TL + KDV teklif veren R.S. isimli firma ve 1 milyon 20 bin TL + KDV ( Hukuka aykırı olarak bugün için yerin özel mülk olduğunu iddia eden) New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. teklif sunmuştur. İhale 1 milyon 920 bin TL + KDV teklif veren R.S. İsimli firma üzerine kalması gerekirken idare tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin ardından ’afetler sebebiyle söz konusu alana ihtiyaç duyulması’ gerekçe gösterilerek, söz konusu ihale dönemin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından iptal edilmiştir. 23 Ağustos 2023 tarihinde yeniden ihale yapılmış olup, bu kez 1 milyon 20 bin TL + KDV bedelle, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin iştiraki olan GOPAŞ (Gaziosmanpaşa İnşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.) ihaleyi kazanmıştır. Ancak GOPAŞ, bu taşınmazı alt kiracı olarak New World Davet Organizasyon’a 1 milyon 320 bin TL + KDV tutarında bir bedelle vermek için belediyeden muvafakat talep etmiş, dönemin belediye başkanınca bu talep 08 Kasım 2023 tarihinde onaylanarak kiralanmıştır. Görünen odur ki; ilk ihaledeki 1 milyon 920 bin TL + KDV’lik teklife rağmen, 1 milyon 20 bin TL + KDV gibi düşük bir bedelle ihaleyi almak isteyen New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. isimli firma alt kiracı olarak söz konusu yeri kullanmaya başlamıştır. Bugün için söz konusu firmanın taşınmazı hâlâ işgal etmesi, belediyenin halk için tasarladığı projeleri hayata geçirmesini engellemektedir" denildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin, taşınmazın halkın ortak yararına kullanılmasını sağlamak ve kültürel etkinliklerde değerlendirilmesi amacıyla, sözleşmede yer alan ’idarenin söz konusu taşınmaza ihtiyaç duyması halinde’ sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahip olduğuna ilişkin maddeye dayanarak tahliye sürecini başlattığının ifade edildiği açıklamada, "Söz konusu tacir sıfatındaki New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. de bu hükmü bilerek sözleşmeyi imza altına aldığı halde hukuksuzluğa devam etmektedir. İlgili firma New World Davet Organizasyon Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında idaremizdeki başka bir ihale dosyasından dolayı ’İhaleye katılma yeterliliği olmadığı halde belgede tahrifat ile ihaleye katılması, sözleşme imzalaması’ ile ilgili evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçları yönünden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet savcılığına tevdi raporu ile ihbarda bulunulmuştur. Belediyemizin hak ve hukuk içerisinde vatandaş odaklı hizmetlere devam edeceğini tekrar eder, bu süreçlerde belediyemiz adına yapılan her türlü karalama ve hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeni ile suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesini isteriz. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, kamunun çıkarlarını koruma sorumluluğumuz gereği, her türlü hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve hiçbir özel çıkarın kamu yararının önüne geçmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.