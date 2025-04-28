Mersin İl Sağlık Müdürlüğü 2025 yılı Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşti.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya, Halk Sağlığı Başkanı Dr. İlhan Aydın, Başkan Yardımcısı Dilek Özer , İlçe Sağlık Müdürleri ve TSM Başkanları katıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nın faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve ve verimliliğinin artırılması amacıyla düzenlenen toplantı , İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda, 2025 yılı içerisinde sunulan halk sağlığı hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca , hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik stratejiler ve yeni projeler görüşüldü.

Uzm. Dr. Mustafa Ekici açılış konuşmasında, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, tüm sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. İl Sağlık Müdürü Ekici , "Halkımızın sağlığını en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak kendimizi geliştirmeli ve hizmetlerimizin etkinliğini artırmalıyız. Birinci basamak sağlık hizmetleri sağlık hizmetinin ana unsurudur. Bu toplantı hizmet sunumunun planlanması ve artırımına önemli bir katkı sağlayacaktır. " ifadelerini kullandı.

İlçe sağlık müdürleri ve TSM başkanları kendi bölgelerindeki çalışmaları aktarırken, Halk Sağlığı Başkanı Dr. İlhan Aydın ve Başkan Yardımcısı Dilek Özer, başkanlık bünyesindeki genel çalışmaları ve gelecek dönem planlarını aktardı. Katılımcılar, halk sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve ulaşılabilir hale getirilmesi için iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.