Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa Karataş Ümraniyeliler ile bir araya geldi. Karataş Ramazan ayı ve manevi iklimi konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Soruları cevaplayan ve sohbet eden Karataş program sonunda çocuklarla beraber dua etti.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan Ramazan Çadırı önemli bir konuğu ağırladı. Programdan önce çocuklar sahnede oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirirken vatandaşlara hazırlanan dev çay kazanından bedava çay ikramı yapıldı. Bu etkinliğin ardından çadıra gelen Prof. Dr. Mustafa Karataş katılımcıların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Daha sonra sahneye çıkan Mustafa Karataş katılımcılara Ramazan ayının faziletleri ve manevi iklimi konusunda önemli bilgiler verdi. Soru cevap kısmında Mustafa Karataş’ın sorduğu sorulara doğru ve tam cevap veren bir kıza ödül olarak da 5 bin TL hediye çeki verildi. Çocuklarla soru cevap şeklinde sohbet eden Karataş program sonunda çocuklarla beraber dua etti. Program sonunda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından Mustafa Karataş’a çiçek takdimi yapıldı. Mustafa Karataş Hoca çiçek takdiminin ardından yine Ümraniyeliler tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterileri ile Ramazan çadırından ayrıldı.

"Boykota devam etmeliyiz"

Program dolayısıyla Ramazan çadırında katılımcılar ve Prof. Dr. Mustafa Karataş ile bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Değerli hocam, değerli komşularım, Ümraniye’nin güzel insanları. Öncelikle Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Cenabı Hak tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Kadir gecesine ve Bayram sabahına da ulaşmayı Cenabı Hak’tan niyaz ediyoruz. Başta Gazze olmak üzere bütün İslam alemine sıhhat ve afiyet diliyoruz. Onlara dua ediyoruz, yardım ediyoruz. Hiçbir şey yapamazsanız boykota devam etmeliyiz. Çocuklarımız bu konuda çok dikkatli. Sizlerden de boykota devam etmenizi rica ediyorum. Bunun hesabı öbür dünyada verilecek" şeklinde konuştu.